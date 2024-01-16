The Brick
APPETIZERS
INDIVIDUAL PIZZA
- THE CHEESE PLEASE - INDIVIDUAL$9.00
SIMPLE YET TASTY!! MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE PEPPERONI - INDIVIDUAL$10.00
THE ORIGINAL!! PEPPERONI, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE BLANCA - INDIVIDUAL$14.00
RICOTTA, MOZZARELLA, SHAVED PARMIGIANO, BASIL, GARLIC AND DRIZZLED WITH EVOO
- THE CARNIVOR - INDIVIDUAL$12.00
PEPPERONI, CANADIAN BACON, FENNEL SAUSAGE, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE ISLANDER - INDIVIDUAL$11.00
CANADIAN BACON, PINEAPPLE, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE MARGHERITA - INDIVIDUAL$12.00
SLICED TOMATOES, BASIL, GARLIC, EVOO, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE MATADOR - INDIVIDUAL$14.00
PEPPERONI, FENNEL SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GARLIC, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE RUCHETTA - INDIVIDUAL$13.00
PROSCUITTO, ARUGALA, SHAVED PARMIGIANO, MOZZARELLA, BALSAMIC REDUCTION, EVOO AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE VERDE - INDIVIDUAL$13.00
ARUGALA, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, FETA, EVOO, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE WORKS - INDIVIDUAL$15.00
PEPPERONI, FENNEL SAUSAGE, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, GREEN BELL PEPPERS, RED ONIONS, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- CREATE YOUR OWN INDIVIDUAL PIZZA$9.00
CREATE YOUR OWN INDIVIDUAL SIZED PIZZA
SHAREABLE PIZZA
- THE CHEESE PLEASE - SHAREABLE$12.00
SIMPLE YET TASTY!! MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE PEPPERONI - SHAREABLE$13.50
THE ORIGINAL!! PEPPERONI, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE BLANCA - SHAREABLE$19.00
RICOTTA, MOZZARELLA, SHAVED PARMIGIANO, BASIL, GARLIC AND DRIZZLED WITH EVOO
- THE CARNIVOR - SHAREABLE$16.00
PEPPERONI, CANADIAN BACON, FENNEL SAUSAGE, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE ISLANDER - SHAREABLE$15.00
CANADIAN BACON, PINEAPPLE, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE MARGHERITA - SHAREABLE$16.00
SLICED TOMATOES, BASIL, GARLIC, EVOO, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE MATADOR - SHAREABLE$19.00
PEPPERONI, FENNEL SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GARLIC, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE RUCHETTA - SHAREABLE$18.00
PROSCUITTO, ARUGALA, SHAVED PARMIGIANO, MOZZARELLA, BALSAMIC REDUCTION, EVOO AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE VERDE - SHAREABLE$18.00
ARUGALA, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, FETA, EVOO, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- THE WORKS - SHAREABLE$21.00
PEPPERONI, FENNEL SAUSAGE, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, GREEN BELL PEPPERS, RED ONIONS, MOZZARELLA AND TRADITIONAL RED SAUCE
- CREATE YOUR OWN SHAREABLE PIZZA$12.00
CREATE YOUR OWN SHAREABLE SIZED PIZZA